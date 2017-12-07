РИА «Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня») опубликовало список российских регионов с самыми высокими и низкими зарплатами. The Village публикует топ-5 рейтинга регионов, где россияне зарабатывают больше всего.

Регион/Город Доля работающих с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц

Ямало-Ненецкий округ более 23 %

Чукотский автономный округ 20,98 %

Москва 17 %

Ненецкий автономный округ 15,14 %

Магаданская область 14,76 %

По данным исследования, меньше всего зарабатывают в Дагестане. В этой республике зарплаты от 100 тысяч рублей получает лишь 0,48 % работающих, а медианная зарплата составляет 13,6 тысячи рублей.

При этом в целом по России лишь 4,1 % работников получают заплату более 100 тысяч рублей на руки в месяц (за вычетом НДФЛ). Всего в 17 регионах страны доля высокооплачиваемых работников находится на уровне выше среднего.

Исследование основано на данных Росстата о зарплатах в регионах. Зарплаты, включая медианную, указывались с учетом НДФЛ.

Источник: РИА «Рейтинг»