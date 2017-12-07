Российские регионы с самыми высокими зарплатами
РИА «Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня») опубликовало список российских регионов с самыми высокими и низкими зарплатами. The Village публикует топ-5 рейтинга регионов, где россияне зарабатывают больше всего.
Регион/Город
Доля работающих с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц
Ямало-Ненецкий округ
более 23 %
Чукотский автономный округ
20,98 %
Москва
17 %
Ненецкий автономный округ
15,14 %
Магаданская область
14,76 %
По данным исследования, меньше всего зарабатывают в Дагестане. В этой республике зарплаты от 100 тысяч рублей получает лишь 0,48 % работающих, а медианная зарплата составляет 13,6 тысячи рублей.
При этом в целом по России лишь 4,1 % работников получают заплату более 100 тысяч рублей на руки в месяц (за вычетом НДФЛ). Всего в 17 регионах страны доля высокооплачиваемых работников находится на уровне выше среднего.
Исследование основано на данных Росстата о зарплатах в регионах. Зарплаты, включая медианную, указывались с учетом НДФЛ.
Источник: РИА «Рейтинг»
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