Кинокомпания «Централ Партнершип» (ЦПШ), рассылает кинотеатрам новые договоры, которые действуют начиная с выхода в прокат картины «Легенда о Коловрате».

Прокатчик хочет получать долю от наценки за онлайн-продажу билетов. Кинокомпании задумались о пересмотре условий сотрудничества с кинотеатрами после того, как в начале сентября сервис «Рамблер/Касса» ввел наценку на онлайн-продажу билетов в объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино», также принадлежащей предпринимателю владельцу Rambler&Co Александру Мамуту.

Наценка составляет 10 %, и не включается в общие сборы с показа картин. Первым потребовал изменить схему сотрудничества с сетью потребовал российский офис студии Universal Pictures International. «Синема Парк» и «Формула кино» не пошли на новые условия, и прокатчик отказал им в прокате фильмов «Сделано в Америке» с Томом Крузом и «Снеговик» с Майклом Фассбендером.

Другой крупный прокатчик 20th Century Fox запретил киносети продавать билеты на «Убийство в Восточном экспрессе» через интернет.

Источник: «Коммерсантъ»