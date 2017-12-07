В компании «ИНКОМ-Недвижимость» назвали районы Москвы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке жилья.

Район Цена за квадратный метр в рублях

Бирюлево Западное 118 800

Бирюлево Восточное 124 200

Вешняки 133 600

Дмитровский 133 800

Ярославский 137 900

По данным компании, столь низкие цены обусловлены тем, что в этих районах расположены устаревшие пяти- и девятиэтажные дома. Помимо этого, конкуренция среди продавцов дешевой недвижимости здесь выше, чем в более дорогих районах.

Самая дешевая квартира в пятерке бюджетных районов продается в Бирюлеве Восточном — это однушка в 30 квадратных метров. Она стоит 3,6 миллиона рублей.

Источник: «Ведомости»