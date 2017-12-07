Районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
В компании «ИНКОМ-Недвижимость» назвали районы Москвы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке жилья.
Район
Цена за квадратный метр в рублях
Бирюлево Западное
118 800
Бирюлево Восточное
124 200
Вешняки
133 600
Дмитровский
133 800
Ярославский
137 900
По данным компании, столь низкие цены обусловлены тем, что в этих районах расположены устаревшие пяти- и девятиэтажные дома. Помимо этого, конкуренция среди продавцов дешевой недвижимости здесь выше, чем в более дорогих районах.
Самая дешевая квартира в пятерке бюджетных районов продается в Бирюлеве Восточном — это однушка в 30 квадратных метров. Она стоит 3,6 миллиона рублей.
Источник: «Ведомости»
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