В компании «ИНКОМ-Недвижимость» назвали районы Москвы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке жилья.

Район

Цена за квадратный метр в рублях

Бирюлево Западное

118 800

Бирюлево Восточное

124 200

Вешняки

133 600

Дмитровский

133 800

Ярославский

137 900

По данным компании, столь низкие цены обусловлены тем, что в этих районах расположены устаревшие пяти- и девятиэтажные дома. Помимо этого, конкуренция среди продавцов дешевой недвижимости здесь выше, чем в более дорогих районах.

Самая дешевая квартира в пятерке бюджетных районов продается в Бирюлеве Восточном — это однушка в 30 квадратных метров. Она стоит 3,6 миллиона рублей.

Источник: «Ведомости»