В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий моментальный возврат денег пассажиру за задержку рейса более чем на три часа от установленного времени вылета.

Авторы поправок считают, что их принятие повысит эффективность правового регулирования в сфере пассажирских перевозок, а также предотвратит нарушения при продаже билетов на самолет. Полученные в аэропорту деньги пассажиры смогут сразу же потратить на билеты на другой рейс по своему выбору.

Накануне «Аэрофлот» отменил 11 рейсов из-за того, что самолет авиакомпании AirBaltic выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево. Вылеты не состоялись в Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Рим, Осло, Стокгольм, Болонью, Стамбул, Минеральные Воды, Таллин и Сочи, а также в обратном направлении из этих городов.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: агентство «Москва»