Бизнесмен Роман Абрамович стал партнером Александра Мамута в проекте реконструкции кинотеатра «Художественный».

Реконструкция «Художественного» обойдется в «миллиарда полтора рублей», рассказал Мамут в интервью Forbes. В этом проекте он участвует в партнерстве с Романом Абрамовичем «пополам». Также стало известно, что миллиардер участвовал в проекте с самого начала.

На ремонт «Художественного» компания Мамута должна будет потратить не более двух лет, в течение которых арендная плата составит 3 миллиона рублей в месяц. Этот срок можно будет продлить только на год, доплатив еще 18 миллионов рублей.

После сдачи объекта цена аренды составит 1 рубль за квадратный метр в год. В то же время город будет вправе периодически бесплатно пользоваться помещениями кинотеатра для культурных мероприятий.

Учредителем акционерного общества «Художественный» выступает фонд Мамута A&NN Investments. Старейший московский кинотеатр перешел в управление бизнесмену в декабре 2016 года. Договор аренды с мэрией Москвы заключен до конца 2036 года.

Источник: Forbes