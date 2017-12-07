Роспотребнадзор за прошедшие два месяца выявил нарушения в 77 % проверенных магазинов одежды и снял с реализации 110 тысяч единиц продукции.

Проверки проходили в соответствии с поручением президента России о мерах по выявлению незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафакта.

Всего сотрудники ведомства проверили более 70 тысяч партий продукции легкой промышленности, из них более 33 тысяч партий не соответствовало установленным требованиям.

Самые распространенные нарушения — несоответствие маркировки или ее отсутствие, нарушения требований к сопроводительным документам. Также зафиксированы несоответствия требованиям по токсикологическим и органолептическим (интенсивность запаха) показателям.

Специалисты Роспотребнадзора проверили более 5,3 тысячи объектов торговли, осуществляющих продажу продукции легкой промышленности. Среди них 40 % — магазины в торговых центрах, 38 % — отдельно расположенные розничные магазины и 11 % — крупные торговые сети.

Роспотребнадзор выписал более 2 тысяч штрафов на сумму свыше 85 миллионов рублей. Более 800 дел ведомство передало в суды.

Источник: Роспотребнадзор