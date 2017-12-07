Ассоциация международных фармацевтических производителей направила в ФАС письмо, в котором обвинила больницы Москвы и ряда регионов в нарушении закона «О защите конкуренции». По данным организации, медучреждения закупали аналоги запатентованных лекарств против онкологии.

Как пояснил «РБК» исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков, подобные закупки демотивируют производителей регистрировать в России новые медикаменты, поскольку именно за счет патента компаниям удается возмещать стоимость инвестиций, направленных на разработку препаратов.

В своем письме фармацевты отметили, что проблема закупок приобрела системный характер, и предупредили о рисках «возникновения серьезных негативных последствий для системы здравоохранения».

Ранее ассоциация уже обращала внимание ФАС на регистрацию аналогов запатентованных препаратов. Тогда ведомство заверило, что примет необходимые меры, если появятся примеры выхода таких лекарств на рынок.

Источник: «РБК»