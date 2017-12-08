В правительстве вернулись к идее возродить налог с продаж или ввести вместо него похожий торговый сбор.

Поводом для обсуждений послужило возвращение с 2018 года налога на движимое имущество. Предприниматели называют его «налогом на модернизацию» и активно добиваются его отмены, в том числе через вице-премьера Игоря Шувалова, так как в сложившейся ситуации им будет невыгодно развивать бизнес: чем больше оборудования закупят компании, тем больше они заплатят в бюджет.

Пока один из основных вариантов решения проблемы — дать регионам право отменить налог на движимое имущество и ввести торговый сбор с оборота. По другой версии, налог будет взиматься не с выручки, а с торговой площади. Эксперты предупреждают, что это в любом случае приведет к резкому росту цен. Отменить же «налог на модернизацию» и не вводить каких-либо других сборов не получится, так как это ударит по бюджетам регионов.

Предполагается, что до выборов 2018 года налоги пересматривать точно не станут. Таким образом, решение о новых сборах будет принимать уже новое правительство.

Налог с продаж действовал в конце 1980-х в СССР и в конце 1990-х уже в России. В 2004 году его отменили. В 2014-м идея вернуть сбор уже обсуждалась, но тогда от нее отказались из-за опасений, что розница начнет уходить в тень.

Сейчас в России уже действует один торговый сбор. Пока он взимается только в Москве — с торговой площади. Также его могут ввести два других города федерального подчинения — Санкт-Петербург и Севастополь.

Источник: «Ведомости»