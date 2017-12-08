Кофейный кооператив «Черный» решил привлечь народное финансирование для развития бизнеса в 2018 году.

Желающие помочь проекту с открытием большой кофейни в Лялином переулке, развитием оптовых продаж и перезапуском онлайн-подписки на доставку кофе могут приобрести паи «Черного». Каждый стоит 10 тысяч рублей и дает право на получение 0,05 % прибыли в течение 49 лет. Также соинвесторы получают скидки на продукцию кооператива. Один пай дает 5 % скидки, два — 10 %, три — 15 %, а четыре и больше — 20 %.

В кооперативе подчеркивают, что пай лишь название для сделки. По факту покупатели предоставляют «Черному» кредит и не становятся совладельцами проекта. Более подробно с юридическими аспектами сделки можно ознакомиться здесь, а с финансовым прогнозом развития бизнеса — здесь.

Заявки на покупку паев и вопросы о финансировании принимаются по электронной почте: [email protected].

Источник: кооператив «Черный»