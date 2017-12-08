ФАС раскрыла картельный сговор подрядчиков архитектурно-художественного освещения зданий и улиц в Москве, а также развязок на МКАД.

По данным ведомства, в сговоре участвовали компании «Орбита Сервис» и «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ). С июля по декабрь 2016 года они приняли участие в четырех тендерах на общую сумму 625,9 миллиона рублей. При этом участники торгов имитировали конкуренцию, снижая максимальную цену контрактов не более чем на 5 %.

По данным «Медузы», единственным владельцем «Орбиты Сервис» является Александр Пирогов, которому также принадлежит компания «Техноконцепт», выигравшая в 2017 году тендеры по программе благоустройства «Моя улица» почти на 2,7 миллиарда рублей. При этом конкурентом «Техноконцепта» на этих торгах была АРПТ.

В этом году «Техноконцепт» и АРПТ стали крупнейшими подрядчиками «Моей улицы», выиграв тендеры почти на 9,9 миллиарда рублей. Бенефициарами обеих компаний являются братья Теймур и Мурад Бениаминовы.

Источник: ФАС, «Медуза»