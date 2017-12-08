Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: лучшие книги года по версии Bloomberg, «железо» для искусственного интеллекта от Tesla и шведский электромобиль.

Шведский электрокар

Шведский стартап Uniti представил компактный городской электромобиль One, разработка которого ведется на средства, собранные благодаря краудфандингу. Продажи новой машины планируют начать уже в 2019 году по цене 20 тысяч евро, которую по мере нарастания производства снизят до 15 тысяч евро.

uniti.earth

«Нейроухо» для устройств

Компания «ЦРТ-инновации», которая принадлежит «Центру речевых технологий» «Газпромбанка», получила грант в 270 миллионов рублей на разработку системы голосовой биометрии «Нейроухо».

Новая технология должна позволить устройствам «слышать», что происходит вокруг, и реагировать на определенные шумы — например, направлять камеры или отправлять уведомления. Также «Нейроухо» сможет распознавать пол и возраст говорящего.

Топ книг года от Bloomberg

Bloomberg назвал лучшие книги 2017 года о бизнесе, экономике и технологиях. Рейтинг составили на основе рекомендаций известных предпринимателей, экономистов и политиков. В списке есть рекомендации от генеральных директоров Google Inc. и Barclays, а также книга, написанная главой Microsoft.

Геи получают больше гетеросексуалов

Harvard Business Review выяснил, что если около 20 лет назад геи в США зарабатывали в среднем на 5–10 % меньше, чем гетеросексуальные мужчины, но сегодня разрыв исчез. Более того, геи стали зарабатывать в среднем на 10 % больше.

Сокращение разрыва в заработной плате объяснили решением проблемы дискриминации, но исследователи пока не смогли объяснить, почему геи стали зарабатывать больше.

Роботы Honda

Honda примет участие в выставке потребительской электроники CES-2018 и продемонстрирует целую линейку уникальных роботов, а также концепт компактного беспилотного кроссовера с электрическим мотором.

Прежде всего стоит отметить полностью беспилотный роботизированный мини-кроссовер, оснащенный искусственным интеллектом, а также умного робота-газонокосильщика, который способен самостоятельно регулировать длину травы.

Tesla разрабатывает «железо» для ИИ

Производитель электромобилей Tesla разрабатывает специальное оборудование для искусственного интеллекта. Глава Tesla рассказал, что вице-президент компании Джим Келлер занимается разработкой специальной аппаратуры для ИИ, которая, по мнению Маска, станет лучшей в мире.

В будущем Tesla сможет использовать собственную аппаратуру для вычислений, необходимых для самоуправляемых автомобилей. Сейчас аппаратная система Tesla работает на графических платах от NVIDIA. Собственное «железо» приблизит Tesla к созданию полностью автономного транспорта.