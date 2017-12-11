На празднование Нового года каждый россиянин в среднем потратит 17 600 рублей. Это на 4 % больше, чем год назад, сообщается в исследовании «Новый год и Рождество — 2018» компании Deloitte.

В прошлом году средний новогодний бюджет россиянина составлял 16 900 рублей, что на 2 % превысило показатель 2015 года (16 500 рублей).

Исследование также показало, что наши сограждане начали раньше готовиться к празднику: 33 % новогодних покупок совершат до 15 декабря (год назад — 28 %), а в последнюю неделю года — 26 % (год назад было 28 %).

Партнер компании Deloitte Владимир Бирюков заявил, что рост расходов россиян на новогодние праздники вдвое выше, чем в среднем по Европе. Исключение составляет лишь Германия, жители которой тоже готовы потратить на 4 % больше, чем в прошлом году.

Источник: «Ведомости»