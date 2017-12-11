Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые возможности Yahoo Finance, сервис онлайн-консультаций с врачами, умный рюкзак и другие новости.

Умная одежда Samsung

Samsung запатентовала умный костюм. Он способен собирать энергию, благодаря движениям человека, а также движению самой одежды. Для этого в него будут вшиты специальные датчики. Умную одежду можно будет использовать для беспроводной зарядки смартфона. Также такой костюм сможет следить за состоянием здоровья человека.

Конструктор банков

Фонд GPB Digital создал конструктор банковских услуг API Bank. С помощью этого инструмента компании смогут создавать «банки» под своим брендом без отдельной лицензии ЦБ. Клиенты сервиса смогут открывать счета, вести электронный документооборот, выпускать корпоративные карты и оказывать другие услуги.

Лебедев — о «Макдоналдсе»

Дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в Facebook рассказал, в чем секрет успеха сети McDonald’s. По его словам, на это есть две причины: первая — в меню есть набор Happy Meal, из которого можно забрать игрушку и не есть всю еду, вторая — в сети не используют столовые приборы.

Секрет Макдака Почему макдачные и бигмачные настолько успешны? И главное - почему дети так любят именно Макдак? Отчаст... Опубликовано Артемием Лебедевым 10 декабря 2017 г.

Новые возможности Yahoo Finance

Теперь с помощью провайдера финансовой информации от Yahoo! можно получать данные с котировками более 100 криптовалют. С помощью Yahoo Finance пользователь сможет узнать, как торгуется биткоин и Ethereum, а также DigiByte, Cardano и IOTA. Кроме самих котировок, площадка покажет, как изменялся курс в прошлом, количество монет в обращении и рыночную капитализацию криптовалюты.

Сервис онлайн-консультаций с врачами

Сын совладельца клиники «Медицина» Павел Ройтберг и операционный директор Mail.Ru Group Владимир Никольский планируют запустить сервис онлайн-консультаций с врачами Doctor Smart. С его помощью можно будет удаленно проконсультироваться у специалистов, а в дальнейшем — записываться в клиники для проведения анализов. Базовые услуги сервиса будут стоить около 300–400 рублей. Ожидается, что запуск проекта состоится в начале 2018 года.

Умный рюкзак

Немецкая компания Visvo создала умный рюкзак Novel. В него встроены светодиодные ленты, зарядное устройство и магниты для наушников, вшитые в лямки. У рюкзака будут три модификации различного объема и с разным количеством аксессуаров. На его производство собирают деньги на Kickstarter. Цена новинки для участников краудфандинга колеблется от 249 до 299 евро. Создатели обещают, что владельцы получат рюкзаки в июле 2018 года.