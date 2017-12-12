Следственный комитет возбудил уголовное делона владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, а также бывшего гендиректора компании Александра Кочнева, бывший финдиректора Алевтину Калашникову и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву.

Все они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, которое нанесло партнерам перевозчика ущерб в 782 миллиона рублей. По версии следствия, руководство «ВИМ-Авиа» закупало авиатопливо у подконтрольных Мурсекаеву структур по завышенной стоимости. Потерпевшими по этому делу признаны четыре компании.

Новое уголовное дело объединили с озвученными ранее материалами о мошенничестве. Расследование продолжается. Саму «ВИМ-Авиа» в СКР уже называют финансовой пирамидой.

В сентябре «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что средств на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Гендиректора перевозчика и главного бухгалтера компании задержали, а совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы, предположительно, уехали из России. Впоследствии на руководство и собственников компании также завели дело о преднамеренном банкротстве.

Источник: Следственный комитет России