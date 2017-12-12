В феврале 2018 года в крупных городах России пройдет серия трехдневных семинаров для профессионалов из сферы культуры и искусства Cultural Skills Academy.

Программа проекта разработана Британским Советом в России при поддержке Фонда Потанина. Эксперты из Великобритании расскажут россиянам, как сделать культурные институции более гибкими, коммерчески стабильными и привлекательными для партнеров, а также как понять вкусы и предпочтения своей аудитории, привлечь новых посетителей и найти к ним индивидуальный подход.

В семинарах также примут участие российские эксперты, чьи музейные проекты поддерживает Фонд Потанина: они представят участникам проекты развития своих организаций, расскажут про стратегическое планирование и работу с аудиторией и партнерами, а также проведут стратегическую игру «Культурный проект: модель для сборки», разработанную Политехническим музеем при участии Фонда.

Cultural Skills Academy пройдет в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Москве. Узнать даты семинаров и другие подробности можно на сайте Британского совета. Участие в семинарах бесплатное, но необходима регистрация до 21 января 2018 года.

Источник: пресс-служба проекта