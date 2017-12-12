Цены на бензин и авиакеросин на товарной бирже начали снижаться после того, как Федеральная антимонопольная служба в начале декабря потребовала от нефтяных компаний обосновать цены на топливо.

Цена на бензин АИ-95 с 20 ноября (46 473 рубля за тонну) выросла на 3,4 % к 4 декабря, а после снизилась на 4,93 %, составив 44 945 рублей за тонну к 11 декабря.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на керосин могут подорожать авиабилеты. За полгода его цена на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже выросла на четверть. В этом году цены на топливо для самолетов бьют рекорды, притом что производство керосина увеличилось с января почти на 6,5 %.

В сентябре правительство приняло решение поднять акцизы на топливо. Повышение проведут в два этапа — на 50 копеек за литр с 1 января и c 1 июля.

Источник: «РБК»