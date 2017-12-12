Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новый беспилотник Ford, киоск для онлайн-консультаций с врачами, платформа для создания виртуальных операторов и другие новости.

Предзаказ приложений в App Store

В App Store появилась функция предзаказа приложений. В день релиза пользователи получат уведомление, а приложение само загрузится на устройство. Предзаказ действует не больше, чем за 90 дней до официального выпуска сервиса. Если за время до релиза цена приложения изменится, то со счета пользователя спишут меньшую сумму.

Киоск для онлайн-консультаций с врачами

Сбербанк вместе с сервисом DocDoc и сетью медицинских центров «Медскан» запустил проект в области телемедицины — киоск «Модуль здоровья». В таком киоске можно получить дистанционную консультацию врача по видеосвязи. Пока «Модуль здоровья» установлен в одном из московских офисов Сбербанка. Им могут воспользоваться только сотрудники банка. Если пилотный проект будет успешным, киоском станет доступен и для клиентов Сбербанка.

Новый беспилотник Ford

В 2021 году Ford планирует представить свой беспилотный гибрид. Модель разработают с нуля. Новинка получит гибридный двигатель, который признан более эффективным, чем электромобиль. Тесты первых беспилотников Ford начнутся в 2018 году.

Роботы-провидцы

Исследователи из Беркли создали технологию роботизированного обучения, с помощью которой машинам смогут предсказывать свои будущие действия. Технология поможет машинам понимать, как обращаться с новыми объектами. В будущем разработка пригодится беспилотным автомобилям для ориентации на дорогах и «умным» ассистентам.

Платформа для создания виртуальных операторов

Tele2 разработал MVNE-платформу (mobile virtual network enabler). С ее помощью компании смогут создать собственного виртуального мобильного оператора. В платформу входит набор стандартных услуг: биллинг, CRM, инструменты аналитики и другие компоненты. Сколько Tele2 планирует зарабатывать на их продаже, не уточняется.

Самая неприятная реклама

Китайская обувная фабрика Kaiwei Ni разместила в Instagram очень неприятную рекламу. На объявление «Черной пятницы» и кроссовок Adidas поместили реалистичное изображение человеческого волоса — чтобы пользователи принимали его за настоящий, смахивали вверх и переходили на сайт рекламодателя.