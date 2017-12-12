РАНХиГС опубликовала исследование о росте зарплат в различных отраслях российской экономики.

Самый быстрый рост зарплат за шесть лет показало сельское хозяйство, где за исследуемый период доходы работников выросли на 24 %. «Технические специальности в сельском хозяйстве будут востребованы все больше. И даже не столько технические, сколько биотехнические. Нужны руководители, инженеры, которых у нас иногда и нет в стране и мы их приглашаем из-за границы», — прокомментировала хедхантер Жанна Волкова из Kelly Services CIS.

На втором месте находятся зарплаты учителей и занятых в сфере образования — 23 %, а топ-3 замыкают заработки в сфере ЖКХ и социальных услуг (21,8 %).

Доходы занятых в торговле, строительстве и финансовой деятельности с 2010 года сократились. Так, работники ретейла потеряли 0,8 %, а зарплаты финансистов и банковских работников снизились на 3,5 %. На 6 % уменьшились доходы строителей.

Источник: «Известия»