Центробанк хочет сократить количество монет в России из-за того, что их объем превосходит потребность населения и хозяйствующих объектов.

Число монет в стране примерно в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в Европе.

ЦБ направило в Ассоциацию российских банков письмо, согласно которому кредитным организациям рекомендовано стимулировать клиентов регулярно сдавать монеты. Для сбора монет банкам предлагается установить в отделениях монетоприемные устройства, а также пересмотреть тарифную политику для операций обмена.

Сейчас регулятор не размещает заказы на чеканку монет номиналом одна и пять копеек.

Источник: РИА «Новости»