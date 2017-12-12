Сократить количество монет в России
Центробанк хочет сократить количество монет в России из-за того, что их объем превосходит потребность населения и хозяйствующих объектов.
Число монет в стране примерно в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в Европе.
ЦБ направило в Ассоциацию российских банков письмо, согласно которому кредитным организациям рекомендовано стимулировать клиентов регулярно сдавать монеты. Для сбора монет банкам предлагается установить в отделениях монетоприемные устройства, а также пересмотреть тарифную политику для операций обмена.
Сейчас регулятор не размещает заказы на чеканку монет номиналом одна и пять копеек.
Источник: РИА «Новости»
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