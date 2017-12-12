Министр культуры Владимир Мединский рассказал о размере кассовых сборов российского кино в 2017 году.

12 000 000 000 собрало российское кино в 2017 году

Результат 2017 года — рекорд для российского кино. В 2011 году кассовые сборы отечественных картин составили 5,8 миллиардов рублей.

Самым кассовым отечественным фильмом стал «Последний богатырь». Картина собрала 1,65 миллиарда рублей. В топ-5 также вошли фильмы «Притяжение», «Салют-7», «Время первых» и «Фиксики: большой секрет».

Источник: РБК