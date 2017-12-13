Социальная сеть Facebook начала блокировать ссылки на записи, опубликованные на платформе Telegraph Павла Дурова.

При попытке перейти на определенную статью выводится предупреждение от внутренней системы безопасности. По словам пользователей, это касается как новых, так и старых записей.

Причины добавления Telegraph в черный список Facebook уточняются. The Village уже запросил комментарии обеих сторон.

В ноябре 2016 года Павел Дуров представил платформу для публикации текстов под названием Telegraph. Сервис внешне похож на блог-платформу и не требует регистрации. В записи можно включать разный контент. Внутри Telegram они отображаются с помощью функции Instant View, что позволяет не покидать мессенджер.

Ранее The Village уже рассказывал, может ли появление Telegraph изменить медиаиндустрию.