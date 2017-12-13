Предприниматель Александр Мамут объединит свои активы, создав компанию, в которую войдут интернет-холдинг Rambler & Co, киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также издательство «Азбука-Аттикус».

По данным «Коммерсанта», объединенную структуру возглавит нынешний гендиректор киносетей Роман Линин. В свою очередь, Мамут станет председателем совета директоров компании, а топ-менеджеры Rambler & Co продолжат развивать онлайн-направление.

Объединение должно повысить эффективность производства и дистрибуции контента в цифровой среде. Новая компания начнет собирать большие данные о клиентах, с помощью чего планируется увеличить посещаемость кинотеатров.

Слияние повлечет за собой новые сокращения: в объединенной структуре останутся работать 4–4,5 тысячи человек.

В марте Александр Мамут приобрел крупнейшую в России сеть кинотеатров «Синема парк», а в апреле купил «Формулу кино», после чего под контролем бизнесмена оказался каждый седьмой кинотеатр в стране.

Источники: Rambler & Co, «Коммерсантъ»