Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного сервиса онлайн-торговли на базе «Яндекс.Маркета», который начнет работу в России, Грузии, Прибалтике и странах СНГ.

Объединение инфраструктуры и технологий позволит проекту развивать экосистему электронной коммерции. Совместное предприятие продолжит использовать бренд «Яндекса», получив информационную поддержку обеих компаний. Возглавит объединенный бизнес гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

Ранее Financial Times сообщила о прекращении переговоров Сбербанка и китайской Alibaba Group о создании совместного предприятия в сфере онлайн-торговли. По данным издания, переговоры продолжались почти год.

Источник: пресс-служба Сбербанка