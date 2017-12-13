Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: симулятор жизни беженцев, платформа для создания элементов дополненной реальности и другие новости.

Стаи беспилотников

В России разрабатывают ударные беспилотники, способные организовываться в группы и координироваться между собой по защищенным каналам связи. За последние пять лет в воинские подразделения поставили более 1,8 тысячи беспилотников. Сейчас возможности группировки беспилотной авиации в разведке повысились в 15 раз.

Костюм майнера

В Institute of Human Obsolescence («Институте устаревания человечества») научились использовать тепловое излучение тела для майнинга криптовалют. Это позволят делать специальный костюм. Он использует термоэлектрические батареи для сбора тепла, которое превращается в электричество.

Криптокошельки для бездомных

Стартап Blockchain for Change разработал специальное приложение для бездомных под названием Fummi. В сервис встроен криптокошелек, в котором могут храниться как обычные деньги, так и созданная в рамках проекта криптовалюта Change Coin. Сейчас власти Нью-Йорка планируют раздать 3 тысячам бездомных смартфоны с предустановленным блокчейн-приложением. Таким образом бездомные смогут получить доступ к финансовым сервисам, а также получить информацию о ближайших точках выдачи бесплатного питания и приютах. Кроме того, это позволит им пользоваться финансовыми сервисами и вести бюджет.

Фото: Blockchain for Change

Новые приложения Google

Google презентовал три приложения для редактирования фото и видео: Storyboard, Selfissimo! и Scrubbies. Selfissimo! автоматически делает черно-белое фото каждый раз, когда пользователь останавливается и позирует. Оно доступно как для iOS, так и для Android.

Selfissimo

Видеоредактор Scrubbies работает с закольцованными видео. Он позволяет управлять скоростью воспроизведения и направлением ролика. Сервис доступен для устройств на iOS.

Scrubbies

Приложение Storyboard превращает видео в страницу комикса. Оно доступно на Android.

Storyboard

Симулятор жизни беженцев

Международная организация «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières) запустила проект World of Camps. Он рассказывает о лагерях беженцев в разных странах и помогает понять, в каких условиях живут люди. Цель проекта — показать жизнь людей, вынужденных долгое время существовать в нечеловеческих условиях. Сейчас сайт доступен на английском, арабском и чешском языках. Позже появится русскоязычная версия.

AR-платформа от Facebook

Facebook предоставил всем сторонним разработчикам доступ к платформе AR Studio. С ее помощью можно создавать эффекты с элементами дополненной реальности, которые пользователи затем смогут добавлять на свои фото и видео. Сейчас проект находится на стадии бета-тестирования.