Ввести квоту на российское вино в магазинах и ресторанах
В России могут ввести квоту для отечественных вин в магазинах и ресторанах.
С таким обращением выступила Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина», в которую входят крупнейшие производители полуострова — «Массандра» и «Инкерман».
По их словам, квота «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые фактически монополизировали винный рынок».
Предполагается, что российская винодельческая продукция будет занимать не менее 30 % ассортимента. Дальнейшим рассмотрением вопроса займется Минсельхоз.
«Зачастую в российскую розницу невозможно зайти без бонусов. В других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей, Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции», — отметила председатель «Крымского бюро» Янина Павленко.
Источник: «РБК»
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