В России могут ввести квоту для отечественных вин в магазинах и ресторанах.

С таким обращением выступила Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина», в которую входят крупнейшие производители полуострова — «Массандра» и «Инкерман».

По их словам, квота «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые фактически монополизировали винный рынок».

Предполагается, что российская винодельческая продукция будет занимать не менее 30 % ассортимента. Дальнейшим рассмотрением вопроса займется Минсельхоз.

«Зачастую в российскую розницу невозможно зайти без бонусов. В других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей, Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции», — отметила председатель «Крымского бюро» Янина Павленко.

Источник: «РБК»