Социологический центр РАН выяснил, сколько россиян считают последствия экономического кризиса 2014–2016 годов «существенными» или «катастрофическими».

47 % россиян считают последствия экономического кризиса катастрофическими

50 % участников опроса заявили, что кризис привел к ухудшению уровня жизни: 40 % отказались от отпусков, а 30 % пришлось экономить на лекарствах. Кризис не отразился лишь на 14 % россиян.

Также о проблемах с зарплатой рассказали 37 % опрошенных, а на ухудшение «общей рабочей ситуации» пожаловались 26 % респондентов.

47 % участников опроса рассказали, что экономят на покупке одежды и обуви, 44 % — на путешествиях, 39 % — на дорогих товарах длительного пользования. 35 % россиян вынуждены экономить на продуктах. При этом выросла доля россиян, которым не нужно экономить: до 10 % (по сравнению с 6 % в 2016 году).

Исследование базировалось на результатах «седьмой волны» общероссийского опроса населения (выборка — 4 тысячи человек).

Источник:«Коммерсантъ»