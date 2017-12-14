Предприниматель Герман Стерлигов сообщил «хорошую новость для родителей»: в его магазинах начали продавать розги.

Цена одной ветки составляет около 100 рублей.

Пользователи восприняли новость о расширении ассортимента неоднозначно. Одни отнеслись к ней с юмором и начали спрашивать, когда же в продаже появится горох, чтобы ставить на него детей в угол, а другие — усомнились в адекватности таких методов воспитания.

Магазины Германа Стерлигова известны своими гомофобными табличками на входе. Специалисты уже рассказывали The Village, могут ли предприниматели отказывать в обслуживании покупателям из-за их ориентации и как противостоять этой практике.

Источник: Герман Стерлигов