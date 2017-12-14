Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: продажа 21st Century Fox, конкурент грузовика Tesla и успешные испытания корабля для космического туризма.

Светящиеся растения

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали светящиеся растения. Планируется, что в будущем они заменят осветительные приборы. «Идея состоит в том, чтобы создать растение, функционирующее как настольная лампа, которую при этом не нужно подключать к сети. Источником питания для освещения будет энергетический обмен самого растения», — заявил главный исследователь проекта Майкл Стэно.

Покупки Disney

Disney покупает конкурирующую компанию 21st Century Fox. Сумма сделки — 52,4 миллиарда долларов в виде акций. В результате Disney получит авторские права на персонажей комиксов Marvel, а также франшизы «Люди Икс», «Аватар», «Планета обезьян», «Симпсоны», «Футурама» и другие.

Смартфон с «бесшовным» экраном

Samsung запатентовал устройство с единым экраном, расположенным не только на лицевой стороне, но и переходящим на обратную сторону корпуса. Патент опубликован на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США. Когда появится новинка, неизвестно.

Samsung Display Co., Ltd. / USPTO

Роботы для борьбы с бездомными

Владельцы офисных зданий в Сан-Франциско начали использовать роботов-охранников К9. Они созданы специально для отпугивания бездомных. Обнаружив непрошеных гостей, робот посылает сигнал охране. Он также может связаться с полицией. Причина популярности К9 — его работа значительно дешевле, чем наём человека.

© Techcrunch

Конкурент грузовика Tesla

Американский стартап Thor Trucks разработал прототип электрического седельного тягача под названием Thor ET-One. Он может составить конкуренцию грузовику Tesla Semi. Серийное производство тягачей должно начаться в 2019 году.

Thor ET-OneThor Trucks

Испытания корабля для космического туризма

Частная космическая компания Blue Origin успешно запустила и приземлила новые версии ракеты New Shepard, а также суборбитальной капсулы для туристических полетов. Испытание проходило в Западном Техасе. На борту капсулы была тестовая полезная нагрузка и манекен пилота. «У него была отличная поездка», — написал в твиттере глава компании Джефф Безос.