Россияне стали меньше снимать наличные с пластиковых карт. По данным Центробанка, с января по сентябрь 2017 года количество снятых в банкоматах наличных сократилось впервые за 10 лет.

В текущем году наличные снимали 2,4 миллиарда раз, их количество сократилось по сравнению с прошлым годом на 4 %. Такое снижение зафиксировано впервые.

При этом количество операций по оплате товаров и услуг выросло сразу на 40 %, а общий объем денег, потраченных таким образом, — на 30 %.

Также вырос и объем средств, которые россияне вносят на свои счета через банкоматы: в «Альфа-банке» зафиксировали 20-процентный рост показателя, а в «Русском стандарте» отметили, что их клиенты вносят денег больше, чем снимают.

Эксперты связывают сокращение объема снятия наличных с ростом безналичных операций по картам при оплате товаров и услуг.

Источник: «РБК»