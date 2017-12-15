По данным сайта «Трушеринг», каршеринги BelkaCar, YouDrive и UrentCar планируют объединиться для борьбы с «Яндекс.Драйвом», который запустится в феврале.

Ожидается, что каршеринги добавят друг друга в свои приложения, и на их картах появятся автомобили конкурентов. В результате приложения станут децентрализованными агрегаторами, которые позволят переходить из одного сервиса в другой.

Причина возможного объединения в том, что каршеринги опасаются монополии «Яндекс.Драйва» на рынке. При этом в UrentCar заявили, что «такой договоренности нет». В BelkaCar назвали сообщение «Трушеринга» сплетнями.

Ранее сообщалось, что в феврале «Яндекс» запустит в Москве собственный сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». В автопарк сервиса войдут машины Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Количество доступных автомобилей не раскрывается, однако руководитель «Драйва» Антон Рязанов рассчитывает, что проект «заметно повлияет на число доступных для бронирования автомобилей» в столице.

The Village рассказывал, как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы.

Источник: «Трушеринг»