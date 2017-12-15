X5 Retail Group покупает сеть супермаркетов «О’кей»
X5 Retail Group приобретает сеть супермаркетов «О’кей», состоящую из 32 магазинов. Федеральная антимонопольная служба уже одобрила соответствующее ходатайство. Сумма сделки не называется.
X5 получит 18 супермаркетов в Санкт-Петербурге, четыре магазина в Москве, две торговых точки в Волгограде и по одному магазину в Московской и Ленинградской областях, Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске.
Супермаркеты интегрируют в торговую сеть «Перекресток».
«Сделка полностью соответствует нашей стратегии по укреплению позиций “Перекрестка” как лидирующей сети супермаркетов в России. Концентрируясь на органическом развитии бизнеса Х5, мы используем также и другие возможности, чтобы занимать качественные локации в стратегически важных регионах», — отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.
Ранее в «О’кей» сообщили о возможной оптимизации бизнеса. Компания продала супермаркеты, чтобы сфокусироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров. В декабре стало известно о закрытии 13 супермаркетов «О’кей» в Петербурге.
По итогам 2016 года сеть «О’кей» заняла третье место в списке крупнейших ретейлеров Петербурга. Компания уступила X5 Retail Group и «Ленте».
Источник: пресс-служба Х5 Retail Group
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