X5 Retail Group приобретает сеть супермаркетов «О’кей», состоящую из 32 магазинов. Федеральная антимонопольная служба уже одобрила соответствующее ходатайство. Сумма сделки не называется.

X5 получит 18 супермаркетов в Санкт-Петербурге, четыре магазина в Москве, две торговых точки в Волгограде и по одному магазину в Московской и Ленинградской областях, Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске.

Супермаркеты интегрируют в торговую сеть «Перекресток».

«Сделка полностью соответствует нашей стратегии по укреплению позиций “Перекрестка” как лидирующей сети супермаркетов в России. Концентрируясь на органическом развитии бизнеса Х5, мы используем также и другие возможности, чтобы занимать качественные локации в стратегически важных регионах», — отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Ранее в «О’кей» сообщили о возможной оптимизации бизнеса. Компания продала супермаркеты, чтобы сфокусироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров. В декабре стало известно о закрытии 13 супермаркетов «О’кей» в Петербурге.

По итогам 2016 года сеть «О’кей» заняла третье место в списке крупнейших ретейлеров Петербурга. Компания уступила X5 Retail Group и «Ленте».

Источник: пресс-служба Х5 Retail Group