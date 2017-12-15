Акционеры Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы опубликовали обращение, в котором рассказали о причинах проблем в работе банка.

«Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность», — сказано в заявлении.

По словам инвесторов, банк умеет работать в условиях серьезных вызовов. Однако ему все же понадобилась помощь государства. Ананьевы заявили также, что сожалеют о введении временной администрации в банке. Они подчеркнули, что находятся «в конструктивном диалоге» с ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Банк продолжит работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Ограничения на удовлетворение требований клиентов не вводятся.

Промсвязьбанк входит в список системно значимых банков и по состоянию на 1 декабря занимает девятое место по размеру активов. Офисы банка расположены во всех федеральных округах и обслуживают примерно 2,5 миллиона физических и 2,7 миллиона юридических лиц.

Ранее The Village уже рассказывал, что происходит с топовыми банками и стоит ли этого опасаться.

Источник: телеканал «Дождь»