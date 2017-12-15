Центробанк уже третий раз подряд снизил ключевую ставку. С 18 декабря она уменьшится сразу на половину процентного пункта — с 8,25 до 7,75 % годовых.

Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 9 февраля. В Центробанке не исключают, что в ближайшие полгода ключевая ставка продолжит снижаться. При принятии решений регулятор будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономического прогноза.

Ключевая ставка — это ставка по кредитам и депозитам, которая является основополагающей при определении процентных ставок коммерческих банков. Кроме того, она напрямую влияет на уровень инфляции и на котировки иностранных валют. Если Центробанк повышает ключевую процентную ставку, это, как правило, ведет к подорожанию национальной валюты и снижению инфляции. В противном случае позиции рубля, наоборот, становятся менее стабильными, а цены начинают расти.

Источник: Центробанк