Компания «Транснефть» сообщила о попытках сотрудников майнить криптовалюты на корпоративном оборудовании.

Теперь майнинг на рабочем месте запретили «не из-за наглости сотрудников», а из-за возможных помех технологическим процессам.

Глава проектов по информационной безопасности компании «Крок» Павел Луцик рассказал, что сотрудники компаний используют для майнинга не только офисные компьютеры, но и серверы, отвечающие за работу государственных информационных систем. В связи с этим компании несут убытки, а рабочие процессы идут медленнее.

По оценке юристов, сотрудников-майнеров могут наказать за кражу электроэнергии.

Источник: «Коммерсантъ»