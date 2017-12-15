Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: 11 миллионов долларов за обзоры на игрушки, карты аэропортов от Apple, пожарные дроны и другие новости.

Откровения Маска

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что ненавидит пользоваться общественным транспортом. «Я думаю, что общественный транспорт ужасен. Это отстой. Вы правда хотите находиться в толпе незнакомых людей, чтобы воспользоваться транспортом, который не останавливается там, где вам нужно и не привозит вас именно в то место, куда вы хотите приехать? Он еще и ходит с перерывами. Это боль в заднице», — признался Маск.

Криптовирусы для геймеров

Кибермошенники научились добывать криптовалюту с помощью поклонников игр на Android. В некоторых приложениях используется внутренняя валюта, добывать которую можно с помощью сторонних программ. Фоном майнится криптовалюта, которую получают разработчики софта для геймеров. При этом пользователь сам запускает программу, поэтому она не считается вредоносной.

Реклама на Луне

Стартап Ispace Inc. привлек 90 миллионов долларов от Japan Airlines, Tokyo Broadcasting System Holdings и других компаний. На эти деньги в 2019 году он планирует запустить на лунную орбиту космический корабль, а еще через год посадить его на поверхность спутника. На Луне компания собирается размещать рекламу на своих аппаратах и проводить в космосе съемки, которые можно будет использовать в промокампаниях.

Пожарные дроны

Мобильные бригады смогут искать очаги возгораний в лесах с помощью беспилотников. Такую технологию протестировал «Оборонлес» в Хабаровском крае. Эксперимент прошел удачно. В 2018 планируется расширить географию работы.

11 000 000 долларов за обзоры на игрушки

Шестилетний Райан заработал 11 миллионов долларов на своем YouTube-канале Ryan ToysReview. Уже три года родители мальчика публикуют там ролики, в которых он распаковывает игрушки и делится впечатлениями о них. Теперь юный видеоблогер входит в топ самых высокооплачиваемых YouTube-предпринимателей.

Карты аэропортов от Apple

В iOS 11 появятся интерьерные карты от Apple, по которым можно будет понять, как передвигаться внутри 43 крупных объектов. В список вошли 34 аэропорта и девять торговых центров. Новая функция позволит пользователям лучше ориентироваться на местности, не прибегая к помощи сторонних сайтов.