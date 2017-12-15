Московское УФАС проверит вывески ресторанной сети «Чайхона» на соответствие закону из-за использования, в том числе на вывесках, приписки «№ 1» и «номер один».

В антимонопольном ведомстве считают, что указанная информация не содержит конкретные характеристики или параметры сравнения, которые имели бы объективное подтверждение. По мнению заявителей, информация «Чайхоны» «является некорректным сравнением».

«Первый раз об этом слышу. Это какая-то глупость. 16 лет компании, это смешно», — сказал совладелец сети Алексей Васильчук. На вопрос, будет ли компания менять название в случае признания их вины, совладелец ответил: «Мы будем действовать и отстаивать свои права в рамках закона».

Согласно пункту 1 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции, в рекламе нельзя использовать слова «лучший», «первый», «номер один», «самый» и другие обозначения, создающие впечатление о «превосходстве» товаров и услуг, если не указаны соответствующие параметры сравнения.​

Источник: «РБК»