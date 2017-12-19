Министр культуры Владимир Мединский предложил взимать 3 % от итоговой кассы картины.

Ожидается, что новый вариант неналогового сбора может принести государству дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Сейчас прокатчики платят 3 500 рублей за прокатное удостоверение в расчете за фильм.

Платить прокатчики будут в Фонд кино в течение 30 дней после премьеры. Российским картинам эти деньги компенсирует фонд. В результате под новый сбор попадут только иностранные фильмы, за счет которых будет финансироваться российское кино.

По словам Мединского, сбор позволит защитить прокат от низкобюджетного иностранного кино и получить дополнительные деньги на производство российских картин.

При этом эксперты предупреждают, что новые правила могут привести к тому, что из проката исчезнет качественное иностранное авторское кино.

Источник: «Ведомости»