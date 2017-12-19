Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: бизнесмены с самым быстрорастущим капиталом, формула успеха от Андрея Дороничева, WhatsApp вне закона, онлайн-магазины — нарушители, успех ICO в России и другие новости.

Будущее биткоина

Европейские власти планируют совместно разработать меры по регулированию операций с криптовалютами. Такую меру предложил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, его поддержали коллеги из Италии, Германии и Великобритании. В частности, власти опасаются, что криптовалюты могут использовать киберпреступники. Сейчас оборот криптовалют в Европе не регулируется, а их продажа не облагается НДС.

Споры из-за виски

ВТМ «Истеблишмент» разрешили запатентовать бренд виски Black Horse. Ранее Diageo Brands, которая владеет брендом виски White Horse, потребовала отказать компании в патенте, так как названия слишком похожи. Эксперты решили, что бренды имеют разное фонетическое звучание, а также порождают в сознании потребителя образы лошадей с разным окрасом.

Вирус на основе Telegram

Netscope Threat Research Labs обнаружила троян для удаленного доступа (Remote Access Trojan, RAT), который использует облачный сервис Dropbox в качестве хоста и мессенджер Telegram в качестве управляющего сервера. Вирус распространяется под видом вредоносного документа Microsoft Office. Он использует переадресацию сервиса Bit.ly для скрытия вредоносной нагрузки, размещенной на Dropbox. Вирус не засекают средства сетевой безопасности, так как он использует Telegram BOT API для получения команд и отправки сообщений по HTTPS.

Бизнесмены с самым быстрорастущим капиталом

Журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров с самым быстрорастущим капиталом в 2017 году. The Village публикует топ-5 списка.

Персона Рост состояния

Джефф Безоc — основатель Amazon 33 миллиарда долларов

Сюй Цзинь — владелец девелоперской компании Evergrande Group 27,4 миллиарда долларов

Бернар Арно — президент группы Louis Vuitton 23,6 миллиарда долларов

Марк Цукерберг — сооснователь и глава Facebook 23,6 миллиарда долларов

Ма Хуатэн — основатель телекоммуникационной компании Tencent 21,8 миллиарда долларов

Формула успеха от Андрея Дороничева

Руководитель направления виртуальной реальности Google Андрей Дороничев рассказал, в чем заключается формула успеха для предпринимателей. Он считает, что успех состоит из двух переменных: предрасположенности — навыки, знания и связи предпринимателя, а также количество попыток.

WhatsApp вне закона

Национальная комиссия по защите данных во Франции (CNIL) считает, что обмен информацией между WhatsApp и Facebook нарушает законодательство. В частности, WhatsApp передает данные о своих пользователях в Facebook Inc. для «бизнес-аналитики». В результате разглашаются такие сведения, как номер телефона пользователя или его привычки в соцсети. Ведомство обязало WhatsApp устранить нарушения.

Онлайн-магазины — нарушители

Ассоциация компаний интернет-торговли и «Общественная потребительская инициатива» выяснили, что 25 % онлайн-магазинов работают с нарушениями. Например, они затрудняют возврат и обмен товаров, а также мешают клиентам защитить свои права в суде. В частности, самое распространенное нарушение — отсутствие на сайте юридического адреса компании или его недостоверность —19,2 % онлайн-магазинов. АКИТ и ОПИ уже попросили Роспотребнадзор обратить внимание на ситуацию.

Успех ICO в России

Проекты с российскими корнями вошли в тройку лидеров по объемам сборов средств через ICO. Согласно исследованию, всего на данный момент есть 310 ICO-проектов с российскими корнями. В США их количество превышает тысячу, в Сингапуре достигает 260. Популярность ICO в России объясняют сильными программистами и любовью к «быстрым деньгам», как в 1990-е.