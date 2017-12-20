В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность СМИ — иностранных агентов. Согласно документу, иностранные СМИ будут обязаны в течение месяца со дня признания иноагентами учреждать российское юридическое лицо для возможности распространения своих материалов.

Кроме того, СМИ должны будут маркировать свои материалы как иноагенты и внести соответствующий пункт в свои выходные данные. Без надлежащей маркировки распространение материалов не допускается (в том числе для СМИ, перепечатывающих информацию), а нарушение закона повлечет запрет СМИ — иностранного агента на территории России и в интернете.

Соавтор законопроекта депутат Леонид Левин пояснил агентству «Интерфакс», что законодательная инициатива носит технический характер и уточняет ряд вопросов, которые не были учтены в предыдущих поправках к законам «О СМИ» и «Об информации». При этом он добавил: проект предусматривает, что иноагентом также «может быть признано и физическое лицо, что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США».

Закон, вводящий понятие зарубежных СМИ — иностранных агентов, был принят в ноябре. В начале декабря Минюст назвал первые СМИ — иностранные агенты. В список попали «Голос Америки», а также «Радио Свобода» и семь его проектов — телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Источник: сайт Госдумы