Столичные власти рассказали, что поток туристов в Москву увеличился почти на 65 % с 2010 года.

По мнению первого замглавы столичного департамента спорта и туризма Алексея Кондаранцева, такой результат связан с высоким туристским потенциалом проводимых мероприятий в Москве. «В 2016 году столицу посетили 19 миллионов гостей, а к концу 2017 года эта цифра, как ожидается, достигнет отметки в 21 миллион»,— уточнил Кондаранцев.

Он также рассказал, что в новогодние праздники в Москве пройдет более 500 культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Ранее The Village рассказывал, чем заняться на фестивале «Путешествие в Рождество».

Источник: «Коммерсантъ»