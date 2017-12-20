Фонд развития интернет-инициатив разработал законопроект о регулировании больших данных, в рамках которого предлагается платить пользователям за передачу данных бизнесу.

Согласно документу, фонд предлагает открыть специальные компании-посредники, которые бы знали, какой оператор хранит нужную бизнесу информацию пользователей, но самими данными не располагали. Как рассчитывает ФРИИ, по запросу бизнеса посредник сумеет сам подобрать необходимый набор данных, получить согласие пользователя на их обработку и передать компании ссылку на массив информации. Покупатель заберет данные у оператора и заплатит ему, а посредник получит комиссию от сделки.

Как считает ФРИИ, за передачу своих данных в оборот бизнесу пользователи должны получать вознаграждение — либо денежное, либо бонусы и скидки. По задумке фонда посредники разработают приложение, в котором владельцы данных смогут указать, каким компаниям они разрешают дать доступ. По замыслу фонда, размер вознаграждения будут определять сами операторы.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что компания согласна с концепцией посредников, так как это поможет развиваться проектам, использующим большие данные. По его словам, агрегаторы нужной информации позволят МТС дополнить имеющиеся у нее массивы. Другие компании пока воздержались от комментариев.

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Источник: «Ведомости»