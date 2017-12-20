Российские магазины и АЗС столкнулись с проблемами в обслуживании клиентов из-за массового сбоя в работе касс. Причиной тому послужили ошибки в прошивке фискального регистратора «Штрих-М -01Ф», с помощью которого компании передают данные в налоговую.

На проблемы жалуются как крупные сети, включая «Магнит», «Магнолию» и АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть», так и небольшие торговые точки. Некоторым из них уже пришлось приостановить работу.

Чтобы устранить неполадки, ретейлерам рекомендуют либо обновить программное обеспечение касс, либо, наоборот, откатить прошивку до более старой версии. Часть оборудования можно перепрошить дистанционно, другое — только с выездом специалиста в магазин. Обновление занимает не более получаса.

В налоговой также напомнили, что после восстановления работы продавцы обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. Привлекать компании к ответственности за торговлю без ККТ, в том числе алкоголем, ФНС не будет.

Источники: «Ведомости», РИА «Новости»