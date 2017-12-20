Онлайн-турагентства и агентские сети решили приостановить продажи туров компании «Натали Турс». Также из поисковой выдачи убрали все предложения туроператора.

Причина такого решения в том, что «Натали Турс» предложила скидку 10 % тем, кто бронирует тур напрямую на сайте туроператора. Сейчас продажи туров компании приостановили сайты «Слетать.ру», Onlinetours.ru, Travelata.ru, Level.Travel, а также сети турагентств TBS, «Амбитур», «Солнцетур», «Квадра», «LaRussia.Агенты».

Онлайн-агрегаторы и турагенты заявили, что действия «Натали Турс» идут «вразрез с базовыми принципами ценообразования». Помимо этого, турагенты считают, что акции для частных лиц «подрывают основу разумной рыночной конкуренции и наносят ущерб репутации агентов».

В «Натали Турс» отметили, что компания почти не работала с теми турагентами и агрегаторами, которые отказались продавать ее туры.

Источник: «РБК»