Модель климата из «Игры престолов», покер с искусственным интеллектом и блокчейн в ФАС
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: Google против некачественной рекламы, ограничения для дронов и палубный беспилотник-заправщик.
Модель климата из «Игры престолов»
Ученые смоделировали климат из «Игры престолов». Исследователи отмечают, что их исследование подтвердило возможность использования современных климатических моделей для моделирования не только изменений климата на Земле, но и на других планетах, реальных или вымышленных, для которых известен точный рельеф поверхности.
ИИ-игрок в покер
Искусственный интеллект Libratus, созданный учеными из университета Карнеги — Меллон в Питтсбурге, обыграл профессиональных игроков в «техасский холдем». Libratus выиграл за счет того, что его научили мыслить «абстрактно». ИИ выиграл 1,8 миллиона долларов.
Палубный беспилотник-заправщик
Авиастроительный концерн Boeing представил свою версию перспективного палубного беспилотного летательного аппарата — заправщика. Сейчас аппарат проходит испытания двигательной установки. В 2018 году проведут его палубные испытания.
Успех блокчейна в России
Федеральная антимонопольная служба и Сбербанк начали обмениваться документами с помощью технологии распределенного реестра. Пока проект находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Блокчейн позволяет передавать и хранить информацию в зашифрованном виде.
Ограничения для дронов
Федеральное управление гражданской авиации США запретило дронам летать над семью ядерными объектами, включая два в Ок-Ридже. Сведения о местах, попавших под запрет, будут выводиться в авиационной информационной системе NOTAM. Запрет начнет действовать с 29 декабря.
Google против некачественной рекламы
Google Chrome начнет блокировать недобросовестную рекламу с 15 февраля 2018 года. Речь идет о рекламе, которая мешает пользователям: с автоматически запускающимися видеороликами, всплывающими окнами со звуком и другими некачественными объявлениями.
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