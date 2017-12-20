Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: Google против некачественной рекламы, ограничения для дронов и палубный беспилотник-заправщик.

Модель климата из «Игры престолов»

Ученые смоделировали климат из «Игры престолов». Исследователи отмечают, что их исследование подтвердило возможность использования современных климатических моделей для моделирования не только изменений климата на Земле, но и на других планетах, реальных или вымышленных, для которых известен точный рельеф поверхности.

Paper on the #ClimateOfWesteros is now finished!! Should be coming out on wednesday next week! (20th December). I'll post it here as soon as it does. In the meantime, here is the modelled Northern Hemisphere winter mean sea level pressure and winds.... #GameofThrones pic.twitter.com/rqNBi40ohg — Samwell Tarly (@ClimateSamwell) December 15, 2017

Scientists (@ClimateSamwell) have used a Climate Model to simulate and understand the climate of the world of #GameofThrones. Results described in a scientific paper:https://t.co/IdYxcJjWU2

Among other findings, The Wall has a climate in winter similar to that of Lapland! pic.twitter.com/8p0y5iIpRr — Samwell Tarly (@ClimateSamwell) December 20, 2017

ИИ-игрок в покер

Искусственный интеллект Libratus, созданный учеными из университета Карнеги — Меллон в Питтсбурге, обыграл профессиональных игроков в «техасский холдем». Libratus выиграл за счет того, что его научили мыслить «абстрактно». ИИ выиграл 1,8 миллиона долларов.

Палубный беспилотник-заправщик

Авиастроительный концерн Boeing представил свою версию перспективного палубного беспилотного летательного аппарата — заправщика. Сейчас аппарат проходит испытания двигательной установки. В 2018 году проведут его палубные испытания.

MQ-25/Boeing

Успех блокчейна в России

Федеральная антимонопольная служба и Сбербанк начали обмениваться документами с помощью технологии распределенного реестра. Пока проект находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Блокчейн позволяет передавать и хранить информацию в зашифрованном виде.

Ограничения для дронов

Федеральное управление гражданской авиации США запретило дронам летать над семью ядерными объектами, включая два в Ок-Ридже. Сведения о местах, попавших под запрет, будут выводиться в авиационной информационной системе NOTAM. Запрет начнет действовать с 29 декабря.

Google против некачественной рекламы

Google Chrome начнет блокировать недобросовестную рекламу с 15 февраля 2018 года. Речь идет о рекламе, которая мешает пользователям: с автоматически запускающимися видеороликами, всплывающими окнами со звуком и другими некачественными объявлениями.