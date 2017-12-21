В Центробанке обсуждаются новые ограничения по ипотеке, регулятор готов их ввести во избежание кризиса, подобного тому, что уже произошел в США.

«В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20 % и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий», — рассказал источник, близкий к ЦБ.

По его словам, в Центробанке серьезные опасения вызвали показатели, заложенные в стратегию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, которые предусматривают возможность роста ипотечного кредитования в России более чем вдвое, до 10 триллионов рублей в 2020 году.

«На рынке ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом свидетельствуют стабильные цены на недвижимость, качество ипотечного портфеля банков, а также высокие требования банков к заемщикам. При этом доля просроченной более 90 дней задолженности составляет 2,34 %. Не вызывает беспокойства и динамика цен на жилье: в реальном выражении они снижаются с 2013 года, с учетом инфляции они упали за последние пять лет на 20–30 %», — возразили в АИЖК.

Источник: «Коммерсантъ»