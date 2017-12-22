Один из совладельцев Промсвязьбанка и глава его правления Дмитрий Ананьев уехал из России.

По данным МВД, 21 декабря банкир вылетел из Шереметьева в Лондон. При этом, по данным агентства «РБК», Алексей Ананьев — брат Дмитрия и второй совладелец банка — находился в офисе банка 15 декабря, когда в кредитной организации ввели временную администрацию. После этого он общался с сотрудниками только по телефону.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Банк продолжит работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Ограничения на удовлетворение требований клиентов не вводятся.

Промсвязьбанк входит в список системно значимых банков и по состоянию на 1 декабря занимает девятое место по размеру активов. Офисы банка расположены во всех федеральных округах и обслуживают примерно 2,5 миллиона физических и 2,7 миллиона юридических лиц.

Ранее The Village уже рассказывал, что происходит с топовыми банками и стоит ли этого опасаться.

Источник: «РБК»