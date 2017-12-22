«Роснефть» и АФК «Система» заключили мировое соглашение
Компания «Роснефть» заключила мировое соглашение с АФК «Система».
Изначально от АФК «Система» требовалось возместить ущерб, причиненный компании «Башнефть». По соглашению, «Система» должна выплатить сто миллиардов рублей за убытки, нанесенные «Башнефти».
Мировое соглашение направят для утверждения в Арбитражный суд республики Башкортостан.
Окончательные расчеты планируют завершить не позднее 30 марта 2018 года. После полного погашения указанной суммы стороны обязались отказаться от взаимных претензий.
Разбирательство между «Роснефтью» и АФК «Система» касалось компании «Башнефть». «Система» владела ею до 2014 года. Однако было решено передать пакет акций государству после возбуждения уголовного дела против главы компании Владимира Евтушенкова. В 2016 году эти акции купила «Роснефть».
Источник: Роснефть
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