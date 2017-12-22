Компания «Роснефть» заключила мировое соглашение с АФК «Система».

Изначально от АФК «Система» требовалось возместить ущерб, причиненный компании «Башнефть». По соглашению, «Система» должна выплатить сто миллиардов рублей за убытки, нанесенные «Башнефти».

Мировое соглашение направят для утверждения в Арбитражный суд республики Башкортостан.

Окончательные расчеты планируют завершить не позднее 30 марта 2018 года. После полного погашения указанной суммы стороны обязались отказаться от взаимных претензий.

Разбирательство между «Роснефтью» и АФК «Система» касалось компании «Башнефть». «Система» владела ею до 2014 года. Однако было решено передать пакет акций государству после возбуждения уголовного дела против главы компании Владимира Евтушенкова. В 2016 году эти акции купила «Роснефть».

Источник: Роснефть