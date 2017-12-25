Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: нейросеть, предсказывающая слова человека, офисные курьеры, перестановки в Natura Siberica и другие новости.

Криптошекель

Министерство финансов Израиля планирует создать собственную электронную валюту. «Электронный шекель» может появиться в рамках программы по сокращению наличных в экономике страны и борьбе со сделками на черном рынке. При этом «криптошекель» будет иметь эквивалент в существующей национальной валюте. Транзакции будут осуществляться напрямую между двумя сторонами без третьих лиц.

Филантроп года

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий стал филантропом года по версии журнала Forbes. Галицкий получил это звание за открытие парка отдыха в Краснодаре. Миллиардер стал основным инвестором строительства. Он вложил в парк не менее 4 миллиардов рублей и продолжит его финансировать из личных средств.

Денежные переводы по фотографии

Банк «Открытие» ввел систему денежных переводов по фотографии. Чтобы сделать перевод, нужно выбрать «перевод по фото» в специальном приложении, сфотографировать получателя на камеру смартфона и дождаться вывода на экран номера карты получателя. Пока переводить деньги по фото можно только клиентам банка. В «Открытии» пообещали, что с 2018 года переводить деньги можно будет и владельцам карт других банков.

Нейросеть, предсказывающая слова человека

Ученые из Университета штата Мичиган изобрели нейронную сеть на мемристорах. Она умеет предсказывать слова человека до того, как он их произнес. В будущем технология поможет имитировать человеческий мозг.

Офисные курьеры

Компания экспресс-доставки грузов United Parcel Service в предпраздничные дни подключила к доставке посылок сотни бухгалтеров, маркетологов и других офисных сотрудников. Причина — в большом количестве заказов в преддверии Рождества.

Перестановки в Natura Siberica

Владелец российского производителя косметики «Первое решение» Андрей Трубников покинул пост главы компании. Новым гендиректором станет бывший коммерческий директор российского подразделения компании L’Oreal Сергей Буйлов. Под его руководством компания планирует выйти на рынки США, Германии, Японии и Тайваня, а также запустить два новых бренда — молодежный «Сибирский вертолет» и премиальный Savon de Siberia.