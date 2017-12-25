По поручению президента Владимира Путина, налоговые органы спишут безнадежные долги россиян по налогам и страховым взносам.

150 000 000 000 рублей за долги по налогам спишут россиянам

В частности, спишут долги по имущественным налогам, долги индивидуальных предпринимателей по налогам, страховым взносам и задолженность по пеням. Кроме того, россиян освободят от уплаты задолженности по НДФЛ.

Невозможно взыскать задолженность также, если истек срок давности по уплате налога. Это касается, например, транспортного налога. При этом безнадежные долги занимают лишь третью часть от всей суммы.

«Многие забывают, что в налоговой системе есть принцип — „налоги должны быть справедливыми“, мы заложили это в 1998 году. Президент предложил [простить долги] не потому что нельзя взыскать, а потому что это несправедливо», — прокомментировал инициативу председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Источник: «РБК»