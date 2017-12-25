Национальный исследовательский институт технологий и связи оценил уровень развития технологий в 15 городах-миллионниках и туристическом центре — Сочи.

Место Город Уровень развития

Москва Лидер

Санкт-Петербург Лидер

Казань Эффективно развивается

Екатеринбург Эффективно развивается

Красноярск Развивающийся

Новосибирск Развивающийся

Уфа Развивающийся

Сочи Развивающийся

Пермь Развивающийся

Ростов-на-Дону Развивающийся

При этом в Уфе отметили наибольшую плотность ИТ-компаний, тогда как Красноярск насчитывает больше всего точек Wi-Fi на площади города. Рекордное количество банкоматов зафиксировали в Екатеринбурге, а Москва стала лидером по числу каршерингов.

Всего в рейтинг вошло 16 городов. В конце списка расположились Волгоград и Самара — их эксперты отнесли к начинающим умным городам.

По мнению специалистов НИИТС, города плохо развиваются из-за отсутствия правовой и технической базы, а также единой системы показателей «умного города».



Источник: НИИТС