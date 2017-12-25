Самые умные города России
Национальный исследовательский институт технологий и связи оценил уровень развития технологий в 15 городах-миллионниках и туристическом центре — Сочи.
Место
Город
Уровень развития
Москва
Лидер
Санкт-Петербург
Лидер
Казань
Эффективно развивается
Екатеринбург
Эффективно развивается
Красноярск
Развивающийся
Новосибирск
Развивающийся
Уфа
Развивающийся
Сочи
Развивающийся
Пермь
Развивающийся
Ростов-на-Дону
Развивающийся
При этом в Уфе отметили наибольшую плотность ИТ-компаний, тогда как Красноярск насчитывает больше всего точек Wi-Fi на площади города. Рекордное количество банкоматов зафиксировали в Екатеринбурге, а Москва стала лидером по числу каршерингов.
Всего в рейтинг вошло 16 городов. В конце списка расположились Волгоград и Самара — их эксперты отнесли к начинающим умным городам.
По мнению специалистов НИИТС, города плохо развиваются из-за отсутствия правовой и технической базы, а также единой системы показателей «умного города».
Источник: НИИТС
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