Национальный исследовательский институт технологий и связи оценил уровень развития технологий в 15 городах-миллионниках и туристическом центре — Сочи. 

Место

Город

Уровень развития

Москва

Лидер

Санкт-Петербург

Лидер

Казань

Эффективно развивается

Екатеринбург

Эффективно развивается

Красноярск

Развивающийся

Новосибирск

Развивающийся

Уфа

Развивающийся

Сочи

Развивающийся

Пермь

Развивающийся

Ростов-на-Дону

Развивающийся

При этом в Уфе отметили наибольшую плотность ИТ-компаний, тогда как Красноярск насчитывает больше всего точек Wi-Fi на площади города. Рекордное количество банкоматов зафиксировали в Екатеринбурге, а Москва стала лидером по числу каршерингов.

Всего в рейтинг вошло 16 городов. В конце списка расположились Волгоград и Самара — их эксперты отнесли к начинающим умным городам. 

По мнению специалистов НИИТС, города плохо развиваются из-за отсутствия правовой и технической базы, а также единой системы показателей «умного города».

Источник: НИИТС